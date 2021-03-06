Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова досягла третього триместру вагітності і влаштувала "перекличку беременяшок"

Як повідомляє Politeka.net, Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, стала не тільки благовірною музиканта, але і його концертним директором. Дівчина встигла вже і завагітніти від 55-ленего чоловіка, і тепер часто розповідає в соцмережі Instagram про те, як проходить її цікаве положення і як вона себе почуває. Так, нещодавно Катя і Віктор Павлік побували на відпочинку в Єгипті, однак, після розкішної відпустки, вагітній дівчині стало погано.

Про свій стан Катерина розповідала фанатам у соцмережі. За її словами, по прильоту додому вона відвідала лікаря, а потім на ранок їй стало набагато краще, і вона навіть змогла розібрати валізи. А цього разу Репяхова показала миле фото і розповіла фоловерам, що у неї настав третій триместр вагітності – 26 тижнів.

"Здрастуй, третій триместр! Які у нас Новини? Мишко лежить неправильно. Передавлює мені нирку. Але моя сестра сказала, що дітки все розуміють, потрібно просто поговорити з сином, і він поміняє своє місце розташування. +6 кілограмів на цей час. Стала більш розсіяна, плутаю слова, чоловік сміється з мене. А все інше, ніби як зазвичай. Обжерливості немає, сплю добре. А давайте влаштуємо перекличку беременяшек. Пишіть, на якому ви тижні. У мене 26", - розповіла Катя Репяхова в підписі до свого посту.

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