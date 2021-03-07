У дружини принца Гаррі, Меган Маркл, з'явився ще один захисник

Букінгемський палац офіційно заявив про початок розслідування скарг персоналу на Меган Маркл. Про це стало відомо напередодні інтерв'ю, яке колишня актриса дала з чоловіком Опрі Вінфрі.

Канадський актор Патрік Джей Адамс - колишній колега Меган, який виконав роль її бойфренда, а потім чоловіка в серіалі "Форс-мажори" виступив на захист дружини принца.

Артист зробив ряд постів в Twitter, назвавши ставлення королівського двору до Меган «непристойним". Монархія, на думку актора, вже перетворилася на застарілий інститут.

За словами Адамса, Меган - добра і чуйна особистість, і ніколи не змінювалася в гіршу сторону.

Як повідомив актор, дружина принца почала важку роботу в чужій країні, намагаючись знайти своє місце в сімейній динаміці, яка складна в кращому випадку, або архаїчна і токсична - в гіршому.

Адамс вважає, що королівська сім'я поводиться непристойно, й просуває та підсилює звинувачення в "булінгу" проти жінки, яка вимушено втекла з Великобританії, намагаючись захистити свою сім'ю і власне психічне здоров'я.

"Це ще один приголомшливий приклад безсоромності інституту, що зжив свою значимість, авторитет, якого надто переоцінений і який явно є банкрутом в тому, що стосується пристойності», - повідомив актор.

У соцмережі думки з приводу висловлювань Адамса розділилися. Люди підтримували артиста, а також виступали простивши Меган, яка принижувала своїх співробітниць.

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