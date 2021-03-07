У мережі з'явилося небачене раніше фото акторки з серіалу "Свати" Тетяни Кравченко в дивовижному образі

Як повідомляє Politeka.net, відома актриса Тетяна Кравченко за свою творчу кар'єру відіграла безліч ролей в кіно, серіалах і на сцені театру. Зірка полюбилася глядачеві по-особливому в комедійному серіалі "Свати", де зіграла роль добродушної реготушки Валюхи Будько. І поки шанувальники чекають продовження серіалу, в соцмережі Instagram продовжують з'являтися фан-сторінки, присвячені персонажам і серіалу.

Так, нещодавно в одному з таких фан-акаунтів опублікували чарівне фото Тетяни Кравченко, на якому її просто не впізнати. Схоже, це чергове перевтілення актриси для ролі в театрі. На знімку вона гордо сидить і стискає в руках чорну сумочку. На сцену Тетяна вийшла в сірих брюках і темній картатій блузі вільного крою. При цьому увагу привертають світле волосся артистки, які вона прикрила кокетливою капелюшком, а на її обличчі легкий макіяж і впевнений погляд.

У підписі до фотографії говориться: "Як вам образ? Хочеться почути вашу думку в коментарях". Звичайно ж користувачі почали обговорювати нове фото улюбленої актриси, відзначаючи, що тут вона виглядає зовсім інакше і її складно впізнати. "Прекрасний", "Прекрасна", "Ви прекрасні!", "Образ серйозної дами", "Приголомшливо", "Супер", "Улюблена актриса! Ви красуня!", "Супер! Тетяна Едуардівна, любимо вас дуже!", "Ви чарівні!", "Ви настільки прекрасні, Вам будь - який образ підходить", - пишуть в коментарях до фото Кравченко.

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