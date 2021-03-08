Українська співачка Тіна Кароль у яскравому образі влаштувала вечір жартів разом з Потапом і Поляковою
Не так давно стало зрозуміло, що Тіна Кароль стала однією з ведучих шоу "Ліпсінк Батл". Колегою артистки виявився репер Потап, з яким зірка у всю жартувала на зйомках і привела в захват всіх шанувальників.
З самого шоу знаменитості розіб'ються на пари, пародіюючи своїх кумирів. Вже стало відомо, що перша героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина спародіювала співака Олега Винника, а її коханий, Олександр Еллерт, постане в образі поп-принцеси Брітні Спірс. Анна Різатдінова в свою чергу блискуче виконала роль довгогої блондинки Полякової.
Відвідала випуск і сама Полякова і не обійшлося без жартів з приводу сварки Кароль з Поляковою.
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"Ось тут на одній сцені зі мною і Оля і Тіна. Там сталася одна ситуація... Тепер вся срана чекає ліпсінк батл між ними", - підмітив Потап.
"Боже мій, щоб між нами з Тіною був батл, то одного ефіру мало. Тут мало бути окреме шоу", - підмітила Полякова.
Кароль у свою чергу посміялася і підняла великий палець вгору, жартівливо заявивши "не до чекаєте! Ми з Олею... ніколи!". Примітно, що раніше всі захопилися нарядом Кароль, в той час як Полякову висміяли за невдалий образ з дивною капелюхом.
Нагадаємо, що казково красива Кароль зізналася, що знайшла щастя: «це реально подарунок небес».
Також Politeka писала, що Тіна Кароль в шкіряних ботфортах ошелешила вульгарною витівкою на камеру.