Українська співачка Тіна Кароль у яскравому образі влаштувала вечір жартів разом з Потапом і Поляковою

Не так давно стало зрозуміло, що Тіна Кароль стала однією з ведучих шоу "Ліпсінк Батл". Колегою артистки виявився репер Потап, з яким зірка у всю жартувала на зйомках і привела в захват всіх шанувальників.

З самого шоу знаменитості розіб'ються на пари, пародіюючи своїх кумирів. Вже стало відомо, що перша героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина спародіювала співака Олега Винника, а її коханий, Олександр Еллерт, постане в образі поп-принцеси Брітні Спірс. Анна Різатдінова в свою чергу блискуче виконала роль довгогої блондинки Полякової.

Відвідала випуск і сама Полякова і не обійшлося без жартів з приводу сварки Кароль з Поляковою.

"Ось тут на одній сцені зі мною і Оля і Тіна. Там сталася одна ситуація... Тепер вся срана чекає ліпсінк батл між ними", - підмітив Потап.

"Боже мій, щоб між нами з Тіною був батл, то одного ефіру мало. Тут мало бути окреме шоу", - підмітила Полякова.

Кароль у свою чергу посміялася і підняла великий палець вгору, жартівливо заявивши "не до чекаєте! Ми з Олею... ніколи!". Примітно, що раніше всі захопилися нарядом Кароль, в той час як Полякову висміяли за невдалий образ з дивною капелюхом.

Схоже, обидві зірки не збираються коментувати більше той скандал, що виник через необережні і неввічливі слова Полякової про те, що репертуар Кароль дуже сумний і вона ніби плакальниця на похоронах.

Нагадаємо, що казково красива Кароль зізналася, що знайшла щастя: «це реально подарунок небес».

Також Politeka писала, що Тіна Кароль в шкіряних ботфортах ошелешила вульгарною витівкою на камеру.