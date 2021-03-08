Переможниця "Холостяк-10" з Максом Михайлюком Даша Ульянова взяла участь у стильній фотосесії

Головна гордість переможниці проекту - це її довгі і розкішні локони, за якими Даша дуже добре і старанно доглядає. Щоб відростити волосся такої довжини, дівчина постійно робила різні маски, регулярно п'є спеціальні вітаміни і рідко робить укладання.

Проте, заради ефектної появи в нових кадрах з останньої фотосесії, дівчина помітно змінилася. Кучеряві пишні локони, масивна укладка, вечірній макіяж з акцентом на очі і золотисте плаття з принтом вдало підкреслили і фігуру Даші.

До слова, Ульянова зараз активно худне до літа і приводить себе в форму, тому часто показує в Instagram, як займається і як змінюється під час занять спортом. На зйомках же вона вирішила не демонструвати занадто багато і обійшлася без відвертостей.

Прихована фігура, сміливий вигляд і вдалий ракурс перетворили Ульянову в справжню фатальну диву.

Також сама дівчина опублікувала свіжий знімок на своїй сторінці в Instagram з цієї фотосесії, але вже в іншому вбранні.

Ульянова позувала в сірому светрі і червоній картатій спідниці. Вона ефектно зігнулася виставивши п'яту точку. Дівчина зображена з яскравим макіяжем з акцентом на очах. Її волосся пишно уклали хвилями.

Дівчину просто засипали компліментами після такого фото.

"Вааау" « "яке Малятко❤" « "красуня наша", "фото супер, дуже красиве«," Ого!", "Ефектний вигляд і поєднання кольорів«," красуня», «Божественно», «шикарне фото", " шалено красива! Немає слів", "легше», «велична», «Солодка», "Боже, яка красуня", - пишуть в коментарях.

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