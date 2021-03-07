Популярна співачка Світлана Лобода після прем'єри чуттєвого кліпу звернулася до своїх фанатів у соцмережі
Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Світлана Лобода, яка будує успішну кар'єру на просторах російського шоу-бізнесу, не перестає дивувати своїх фанатів. Днями зірка порадувала публіку прем'єрою нового чуттєвого кліпу на пісню "Родной", а тепер звернулася до шанувальників на своїй сторінці в Instagram. Зірка опублікувала кілька милих фотографій в образі, в якому з'явилася в новому кліпі, а в підписі до публікації висловила свою подяку вірним фанатам.
На нових фотографіях Світлана відображена на темному тлі, перед камерою вона з'явилася в образі з кліпу "Родной". На ній чорні шкіряні штани і світла майка, поверх якої вона накинула вільну білосніжну сорочку. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж. На цих знімках співачка виглядає дуже ніжно і природно.
У підписі до фотографій Лобода звернулася до своїх фанатів зі словами подяки. Справа в тому, що за два дні новий кліп артистки зібрав понад три мільйони переглядів, сотні тисяч лайків і безліч схвальних коментарів. "Результати по пісні і кліпу #Родной говорять лише про одне. Ви відчуваєте, ви любите, ви розумієте мене як ніхто. Спасибі", - написала Світлана. Звичайно ж шанувальники не залишили без уваги нову публікацію зірки, її фото і кліп засипають компліментами і схвальними коментарями.
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