Відома модель Кайлі Дженнер підкорює фігурою після кожної зміни образу і зачіски

Так як модель є однією з найпопулярніших персон для фотографів, дівчина звикла міняти стиль заради фотосесій. Причому Кайлі обожнює змінювати колір волосся і довжину, вражаючи змінами. В результаті образи моделі регулярно з'являються в світських хроніках і на сторінках глянцю.

Як можна помітити з останніх фото, представлених на фан-акаунтах, Кайлі носить бікіні без принтів і додаткових прикрас. Прості роздільні купальники на завязочках коралового, салатового або бежевого кольору можна побачити на фігурі Дженнер найчастіше.

Схоже, дівчата сімейства Кардашьян люблять і вміють одягатися сексуально. А щоб не було видно недоліків, Кайлі також вибирає найвдаліші пози для демонстрації своїх форм і практично ніколи не з'являється на публіці без помітного макіяжу.

У той же час успіх молодшої з сестер Кардашьян надихає дівчат прагнути стати на неї схожою.

В Instagram не так давно з'явився один зі сміливих кадрів Кортні і Кайлі, які вирішили показати фігури перед дзеркалом у ванній. Для ідеального кадру сестри розстебнули свої білі сорочки і частково показали бюст.

Так як обидві брюнетки дуже схожі, вони зробили трохи різні пози і повернулися ближче один до одного, користувачі відразу відповіли:

«Це ті кліпси 😂; яка чеснота; ви як лиходійки, таке спокушання; Кортні, будь ласка, видаліть 😢; приголомшливі сестри 💞; Вії🔥; руки на правильних місцях; Дивна картина; Енергія 💙🕯🧿 предки благословенні 🔥; наймолодший + старший = кращий вид✨😍; кому-то потрібно стримати і загасити «цей маленький вогонь». 🪂 ☹ ️ ; Кортні так схожа на свою маму тут, правда, як матуся».

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