Співачка Настя Каменських порадувала шанувальників кумедним ранковим фото з власної спальні

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка є дружиною репера Потапа, активна користувачка Instagram, де із задоволенням ділиться з шанувальниками яскравими фото і відео зі свого життя. Цього разу зіркова красуня порадувала публіку чарівним ранковим фото, на якому позує не з чоловіком, а з улюбленим собакою.

На новій фотографії Настя відображена у своїй спальні, вона сидить в позі "лотоса" і притискає до себе білого пухнастого песика. Перед камерою співачка з'явилася з голими ногами, на ній тільки світла затишна кофтинка. Кучеряве волосся красуні розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж, Настя склала губки в поцілунку і кокетливо дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Каменських грайливо написала: "Дівочий ранок". Звичайно ж шанувальники кинулися обговорювати нову фотографію зірки з її милим улюбленцем, засинаючи їх компліментами в коментарях до фото. "Гарненькі", "Красуня", "Красуні", "А що, Настя стала блондинкою з білими малими кучериками?", "Інь-янь", "Клас", "Пупсик", "Прекрасна ти, у тебе губки супер", "Собачка красива", - пишуть захоплені шанувальники в коментарях до фото Насті.

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