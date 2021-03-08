Українська рок-виконавиця Юлія Саніна, солістка групи The Hardkiss показала бекстейдж нового кліпу

Як повідомляє Politeka.net, Юлія Саніна у своєму блозі в Instgaram розповіла, де насправді проводилися зйомки нового хіта"Обійми".

Вона поцікавилася у фанатів, чи сподобалася їм локація, в якій проводилися зйомки кліпу.

Як виявилося тільки частину відео знімали в тунелі метро, а футуристичний тунель для дозйомки кліпу був побудований спеціально в павільйоні.

Рок-зірка зізналася, що в метро технічно не могли реалізувати задумане.

"Ми зібрали конструкцію висотою в 8 і довжиною в 16 метрів. По світлу ми вибрали прилади, які можуть переносити в іншу реальність, окреслити простір і нагадують той самий "світло в кінці тунелю", - написала знаменитість. Також Юлія вказала, що художником по світлу в кліпі був Євген Костира з компанії Alight ua, яка створює освітлення для музичних кліпів і шоу на українському телебаченні.

У кадрах бекстейджу нарешті можна розглянути костюм Юлі, з асиметричними вирізами і довгим розрізом на штанині.

Фанати кинулися засипати співачку і групу компліментами, варто сказати, що багато фанатів очікують трохи довше драйву в музиці улюблених хардів:

"Найулюбленіша моя група, локація дуже красива, слова пісні душевні, до сліз❤️", "Вам дуже йде коротка стрижка💇 ❤️", "Дуже круто🔥", "неймовірний кліп вийшов😍❤", "Ви кращі. Дуже люблю вашу творчість.", "Задум дуже крутий 😻", "Красивий кліп ✨", "Дуже красивий кліп 😍😍😍", "Я в захваті від вашої пісні, у мене при прослуховуванні аж мурашки по тілу🔥😍", "На моменті коли крізь Юлю проходить поїзд, я аж відскочила від екрана і схопилася за серце))) Дуже круто! Ви виконали шикарну роботу 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 ", - зізналися фанати.

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