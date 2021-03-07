Відомий український фітнес-тренер Аніта Луценко, зірка "Зважені та щасливі", вразила виглядом у прозорому топіку

Тренер володіє неймовірною фігурою, якою гріх не похвалитися, пише Politeka.net. Зірка балує кадрами у відвертих образах.

Цього разу тренер позувала в прозорому топі, крізь який було видно темну білизну, а також красивий прес.

Яскраві штани на високій посадці підкреслили тонку талію. Білі кроссовочки відмінно виглядали на знаменитості.

Зірка розпустила волосся, вона посміхалася і виглядала дуже свіжо і щасливо.

"Обожнюю фото на телефон 👌 🏻 Ні фільтрів, нічого спеціального не потрібно!

Хто б міг подумати 15 років тому, що в кишеню поміститися тисяча функцій 😜 😜 😜ніхто!

Також і зараз ми не можемо навіть уявити що нас чекає в майбутньому 😅 але вірю, що хороше!

А ви що хочете щоб з'явилося в світі?",- написала Аніта.

За три години пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Віола впоралася👏 🔥 😀", "тут у вас хороша укладка", "телепортація . Щоб вдень в Грузії, а ввечері в США, а на ранок у Франції)", "яка ви красива", " телепортацію хочу🤪 😅", "вибачте!!!! 😳 😮Аніта, ви Прекрасна!!!🌹 🕊 ", "Ви чарівна😍", "яка ви красива😍", "яка ви Красуня! Я дуже вас поважаю як тренера, як жінку! Захоплююся Вами!🔥 🔥 🔥 ", "Ви дуже добре виглядаєте🙂", " Гарненька", "ви така красива! і така справжня!)) 😍 ",- написали користувачі мережі.

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