Актриса Антоніна Паперна, старша донька артистки Ольги Сумської, підкорила стильними образами

Відома українка розмістила знімки своєї 30-річної дочки, хвалячись яку красуню народила і виховала, передає Politeka.net.

Паперна позувала на першому знімку в чорній міні-сукні з великим декольте. Виріз прикривала білосніжна блуза.

Завдяки довжині вбрання можна було розгледіти стрункі ніжки дочки Сумської в довгих чобітках. Завершила образ велика стильна сумочка, а також годинник на руках.

Здавалося, молода артистка була зовсім без макіяжу.

На другому фото Тоня постала в довгій чорній сукні з прозорим низом. Вона розпустила волосся. В руках зірка тримала блискучу сумочку: "Неймовірно хороша".

Поруч з красунею позував її чоловік-актор, Володимир Яглич.

Він посміхався, обіймаючи кохану дружину.

Фото не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, ймовірно, люди написали багато компліментів особистому листуванню.

Відзначимо, Тоня Паперна народилася в шлюбі з першим чоловіком Ольги Сумської з актором Євгеном Паперним.

Батьки дівчинки розійшлися через чотири роки після її народження.

У Антоніни є молодша зведена сестра, Анна.

Зараз 30-річна зірка активно будує кар'єру, а також виховує двох дітей.

Кар'єра в кіно у Антоніни почалася з епізодичної ролі у фільмі українського виробництва "Зовсім інше життя".

Через деякий час дівчина знялася в більш значущій ролі в міні-серіалі "Час любити".

А у 2013 році Паперну запросили на зйомки драми Валерія Тодоровського «Відлига».

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