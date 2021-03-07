Актриса Антоніна Паперна, старша донька артистки Ольги Сумської, підкорила стильними образами
Відома українка розмістила знімки своєї 30-річної дочки, хвалячись яку красуню народила і виховала, передає Politeka.net.
Паперна позувала на першому знімку в чорній міні-сукні з великим декольте. Виріз прикривала білосніжна блуза.
Завдяки довжині вбрання можна було розгледіти стрункі ніжки дочки Сумської в довгих чобітках. Завершила образ велика стильна сумочка, а також годинник на руках.
Здавалося, молода артистка була зовсім без макіяжу.
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На другому фото Тоня постала в довгій чорній сукні з прозорим низом. Вона розпустила волосся. В руках зірка тримала блискучу сумочку: "Неймовірно хороша".
Поруч з красунею позував її чоловік-актор, Володимир Яглич.
Він посміхався, обіймаючи кохану дружину.
Фото не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, ймовірно, люди написали багато компліментів особистому листуванню.
Відзначимо, Тоня Паперна народилася в шлюбі з першим чоловіком Ольги Сумської з актором Євгеном Паперним.
Батьки дівчинки розійшлися через чотири роки після її народження.
У Антоніни є молодша зведена сестра, Анна.
Зараз 30-річна зірка активно будує кар'єру, а також виховує двох дітей.
Кар'єра в кіно у Антоніни почалася з епізодичної ролі у фільмі українського виробництва "Зовсім інше життя".
Через деякий час дівчина знялася в більш значущій ролі в міні-серіалі "Час любити".
А у 2013 році Паперну запросили на зйомки драми Валерія Тодоровського «Відлига».
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