Популярна голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі завжди любила бунтарські образи

Актриса за багато років своєї роботи побувала в самих різних і несподіваних образах. Причому в реальному житті актриса і її стиль сильно відрізняються від того, що зазвичай видно на екрані. Зокрема, Джолі часто грала досить зухвалі ролі сильних жінок, які були більше схожі на пацанок.

Тому раніше актриса також нерідко знімалася в тематичних фотосесіях в коротеньких маєчках-безрукавках, обтягуючих брюках і з мінімумом макіяжу на обличчі, щоб підкреслити природну красу.

Як видно на одному з фото, яким захопилися шанувальники Джолі, вона кілька років тому слідувала саме такому образу. У світлій майці з принтом зброї на грудях і з «фірмовим» зухвалим виразом обличчя зірка виглядала незрівнянно, тому під постом фанати підкреслили звичну бездоганність знаменитості.

У фан-акаунті актриси в Instgaram з'явилася добірка фотографій, на яких Анджеліна з'явилася на публіці в молочному строгому вбранні.У такому строгому вбранні Анджеліна з'явилася в 2018 році на службі на 200-річчя Ордена Святого Михайла і Георгія, в соборі Святого Павла, в Лондоні.

"О королева", " навіть якщо тобі 100 років, я буду любити тебе знову!", "Ти один з найбільш особливих людей в моєму серці! ", "Мій ангел", "Моя дитинко"," ти завжди красива, у тебе чудова зовнішність і приваблива посмішка", " Ой, як виглядає як королева, красуня!",- відповіли фанати.

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