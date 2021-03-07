Популярна телеведуча Лілія Ребрик поділилася, що робить на самоізоляції

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Лілія Ребрик, яка працює в ранковій програмі на телеканалі "Україна" і знімається в кіно і серіалах, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно телезірка під кінець зими підхопила коронавірус і змушена була піти на самоізоляцію. І після деякої паузи в соцмережах, вона повернулася до своїх фоловерів і поділилася новинами.

У своєму мікроблозі Лілія опублікувала миле Домашнє фото, на якому позує в цікавому образі. Як видно, красуня залізла на підвіконня і зручно вмостилася біля вікна поруч з горщиком з квітучою орхідеєю. Перед камерою телеведуча з'явилася в довгій темній сукні в білий горошок, її волосся недбало укладені, а на обличчі легка сонна посмішка.

У підписі до фотографії Ребрик розповіла про свою самоізоляцію і про плюси, які в ній знайшла. "Жарти жартами, але приховувати не буду: сил вистачало хіба що на "полежати". Хоча я оптиміст і життєлюб, так і в цьому я все ж намагалася знайти позитив. Коли, якщо не тепер - нарешті знайшовся час і почитати, і подивитися фільми!",- зізналася Лілія. Вона також розповіла, що встигла прочитати і подивитися за дні свого карантину. І поділилася, що вже втомилася хворіти і хоче скоріше повернутися до нормального життя. "Але насправді вважаю вже дні до завершення хвороби: і втомилася, і відверто набридло хворіти", - каже Ребрик.

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