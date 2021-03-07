Відома українська співачка Наталія Могилевська взяла участь у шоу "Маска", після чого звернулася до російської співачки Алли Пугачової

Артистка змогла заінтригувати зіркових детективів на шоу "Маска", з'явившись в якості гості в образі Махаона, передає Politeka.net. Було нелегко навіть вгадати стать артистки. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Могилевська виконала пісню Алли Пугачової "Нас бьют мы летаем" . За словами Наталі, ця пісня дуже глибока і близька їй.

"Це дуже близький мені стан.

Я досить милою, м'якою і чудовою була дівчинкою, до того, як прийшла в шоу-бізнес і стала жорстким керівником.

Цей панцир дав мені зрозуміти, що та мила дівчина, ще залишилася, тільки одягла на себе захисний костюм, від образ і зрад.

Ці тендітні, неймовірні крила, вони є у кожного з нас, не забувайте!😘



Якщо випала б можливість, яку пісню заспівали і який образ вибрали собі?",- поцікавилася Могилевська.

За дві години пост зібрав понад 30 тисяч лайків:

"Як же це круто, мурашки танцювали по шкірі!!!!❤ ️ 🔥 👏 👏 👏 ", "Ідеальна пісня, ідеальне виконання, ідеальна Наталя!🔥 👏 ❤ ️ ", "Образ супер. Але чому відразу зняли маску? Цікаво було б побачити ще", " вибух енергії божевільної💞 💞 💞 💞"," Могилевська Красавка🙌 🙌 🙌 🙌", " неймовірно круто! Чудово!", "Боже яка ж ти крута ... 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 Браво", "Наталя,ви чудова,найкраща,справжня ,сильна ,красива жінка!З наступаючим святом!👏❤️".

Нагадаємо, що Могилевська засвітилася зі своїм мільйонером, затьмаривши Кароль, Полякову і Осадчу: "не дарма ж згадала...".

Як повідомляла Politeka, Могилевська несподівано заговорила про проблеми і звернулася до українців з проханням: "Знаю, що моє життя…".

Також Politeka писала, що Могилевська ошелешила своїм невіглаством, "скандальне" відео: "а це ось що?".