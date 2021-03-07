Відома українська співачка і актриса Надія Мейхер порадувала фанів розкішним виконанням світової класики

Як пише Politeka.net, знаменита співачка Надя Мейхер, що стала відомою завдяки участі в групі "ВІА Гра", часто радує публіку яскравими кадрами в своєму Instagram.

Нещодавно 38-річна співачка опублікувала в соцмережі відео, в якому виконує світовий хіт, авторства французького шансоньє Шарля Азнавура "Вічна любов" в оригіналі, французькою мовою.

Надія виступила з камерним оркестром на сцені, виконавши пісню шикарним оксамитовим голосом. Своє виступ Надя прокоментувала цитатою Ріхарда Вагнера:" як людина до тих пір не звільниться, поки не прийме радісно узи, що з'єднують його з природою, так і мистецтво не стане вільним, поки у нього не зникнуть причини соромитися зв'язку з життям", - написала зірка.

Надія виступила в яскравому блискучому вбранні, в оточенні яскраво-малинової ілюмінації софітів.

"Класна як завжди 🔥", " Люблю!❤ ️ ❤ ️ ", ""У ВІА Грі вам не було рівних, дуже яскравий медійний персонаж. Але ваші пісні зараз... Ну, правда, не цікаво, та й голос у вас не найсильніший...",- відгукнулися шанувальники.

Не так давно стало відомо, що Надя взяла участь в "Голосі країни". Жінка намагається знову влитися в шоубіз, після тривалої перерви. Незважаючи на те, що глядачі розкритикували участь надії в проекті, співачка не сумує, прокладаючи собі дорогу на сцену, без якої не мислить свого життя.

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