Відомий український ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник показав всю свою сім'ю

З 2010 року телеведучий у шлюбі з красунею-Христиною, повідомляє Politeka.net. Щасливе подружжя виховує трьох дітей.

Третя дитина народилася зовсім недавно - у 2020 році. Так, крім молодшого Олександра, подружжя щасливі батьки семирічного Івана і трирічного Дмитра.

В одному з останніх постів Григорій показав, як виглядають його сини й дружина.

Христина в червоній кофті притиснула наймолодшого до грудей, вона посміхалася і мє щасливий вигляд, як і батько, який позував у костюмі. А Іван і Дмитро наділи зелені светри і чорні джинси.

"Бажаємо вам класного дня і вихідних 🎉", - написав Решетник.

За годину пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Всі такі красиві!)) ", "Красиві👍👍👍❤️❤️❤️", "і вам того ж🔥 🔥 🔥 👏 👏 😍", " ой, такі няшки, няшки ️ ️сім'я, яка надихає на успіх❤️❤️❤️"," щастя безмежного вам !!! ❤️", "❤️🙌🔥👏😍А у нашого Димулі теж такий светрочек😜 🤗", "дуже красиві, приємно на вас дивитися, такі всі позитивні! ❤️❤️❤️❤️❤️", "Решетник всі в зборі. Дуже красиві ❤️❤️❤️", " така класна сім'я, гарного дня ❤️❤️❤️❤️❤️, дуже красива посмішка у середнього супер 🔥", " чудова Сім'я !!! 😍 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Григорій Решетник взяв участь у записі забавної сценки з Dizel Night.

"- Гриша, ти мене любиш? - Люблю "- Скажи, хто виграв "Холостячку"?"- так звучав кумедний діалог.

Нагадаємо, зарослий ведучий " Холостячки "Решетник похвалився дружиною-красунею і молодшим сином:"я, Малюк і королева".

Як повідомляла Politeka, ведучий " Холостячки "Решетник показав красуню-дружину і новонародженого сина:" і знову хлопчик...".

Також Politeka писала, що "холостячка" Ксенія Мішина під руку з високим красенем підлила масла у вогонь:"розчарування року".