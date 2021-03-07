Співачка Настя Каменських зізналася, як важко вони з мамою переживають смерть батька сімейства

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських кілька тижнів тому пережила справжнє людське горе – пішов з життя її улюблений Татко. Після всього того, що сталося артиста через кілька днів презентувала українцям свій новий кліп на пісню "Почуття", який дуже подобався її татові, бо в ньому знялася мама співачки.

В інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя" Настя відверто розповіла про смерть батька і про те, як приходить до тями після важкої втрати. "До цього ніколи не будеш готова. Я все розумію, він був такою літньою людиною. І я точно знаю, що він пішов у найкращий світ. Я знаю, що він підтримує мене і звідти. Але це завжди дуже важко", - каже артистка, ледь стримуючи сльози, її голос тремтить.

Також Каменських розповіла, що попри горе, все ж вирішила випустити свою нову пісню і кліп "Почуття", оскільки це буде найкращим способом пом'янути тата. "Він завжди мене підтримував. Йому дуже подобалася ця пісня. І він дуже чекав відео, тому що в ньому знімалася мама. Він знав про це і так чекав відео. Але він подивиться його там", - розповіла Настя.

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