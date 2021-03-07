Відома українська актриса Ольга Сумська показала стильний образ в гримерці перед зйомками

Ольга Сумська кожним своїм фото привертає багато уваги шанувальників в мережі до себе. Вся справа в тому, що артистка виглядає значно молодше своїх років, а кожен її вихід у світ гідний уваги, адже вона знає, який образ потрібно вибрати.

Артистка зовсім не боїться постати перед шанувальниками без макіяжу, адже виглядає більш ніж бездоганно. Шкіра її обличчя-здорова і свіжа, і на ній практично немає зморшок. Як видно на фото, представленим в розділі Сторі, зірка бере участь в нових зйомках.

І заради цього Сумська навіть хвалилася стильним цибулею в шкіряних брюках і чорному светрі з горловиною. Розпущене світле волосся без укладання також привернули увагу до себе. На наступному кадрі зірка вже наводила красу за столиком біля візажиста, що наносить Ользі тіні.

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"Я запевняю всіх: можна все робити вдома-і ліфтинг, і маски з білком і жовтком, і обгортання, і трави для волосся. У мене все це є вдома. Просто я уважна до себе. Я про себе не забуваю, навіть при тому шаленому ритмі, в якому я працюю", - раніше говорила Сумська.

До цього Ольга Сумська показала себе в цікавому ретро-образі. Кадр вийшов досить цікавим, адже на ньому можна побачити, як легенда українського кіно виглядала в 90-х роках.

"Вау", " Клас. Зараз це в тренді", "який раритет", "ніжки клас"," Оля, ви чарівна"," Мій улюблений фільм з Вами: "Принцеса на бобах" Ви там просто найкрутіша"," а стиль який актуальний"," зірка, красуня", " з наступаючим святом 8 березня, Вас! Щастя і любові", "згадала бабка, як дівкою була", - написали фанати.

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