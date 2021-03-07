Модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україна" в 2018 році, довела до мурашок спокусливим образом

Як передає Politeka.net, 21-річна красуня опублікувала серію свіжих фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала в прозорому вбранні.

Так, на чорно-білих знімках Леоніла постала в чорній нижній білизні, поверх якої на ній був прозорий комбінезон з малюнком. Дівчина без сорому показала свою фігуру у всій красі: стрункі ніжки, плоский животик та акуратний бюст. Пишна зачіска й макіяж з акцентом на очі доповнили її розкішний лук.

Сотні користувачів встигли поставити "лайки" за лічені хвилини. "Хижий" погляд моделі та її густі локони змусили деяких залишити в коментарях смайлики з дикими кішками, ніби хотіли сказати, що вона - справжня левиця.

"Мені подобається твій вираз обличчя 🤩", - відреагував один з шанувальників.

Раніше ми розповідали, Гузь викликала фурор розкутим образом на фото, зробленим, судячи з геометки, в Мексиці. Дівчина позувала біля пальми.

На ній було пікантне боді, яке та натягнула до межі, ледь не засвітивши зайве. Образ доповнила шкіряна пов'язка з бахромою. Крім цього, Леоніла одягла ковбойський капелюх і чоботи.

"Ось це вид!", "Чудова", "вогнище", "яка красуня", "Вау", "Нескромно", "Тропікана жінка", "яка незвичайна", "а ноги від вух", - прокоментували користувачі.

Нагадаємо, що Міс Україна Леоніла Гузь широко розставила ноги, прикривши найпікантніші місця одним хутром: "це на добраніч?".

Як повідомляла Politeka, Леоніла Гузь приспустила бретельки маєчки заради спокусливого кадру:"ідеальна".

Також Politeka писала, що Леоніла Гузь навпочіпки показала зайве в сукні з супероткровенним розрізом: "це просто...".