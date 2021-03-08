Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, зачепила за живе ефектним образом

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в спокусливому вбранні.

Дівчина позувала в чорному боді, зверху якого одягла сріблясту сукню-сіточку. Анна нічого не приховала від очей зацікавлених глядачів, продемонструвавши апетитну фігурку у всій красі.

Зірка сиділа на бильці крісла, доторкнувшись рукою до шиї, а іншу поклавши на зімкнуті ноги. Пишні локони дівчина поклала на одне плече, млосно подивившись в камеру.

У підписі вона процитувала вірш, яким не могла не вразити публіку:

"Любові всі чекаємо ми, немов дива,

Любити нам хочеться завжди.

Знайти рідну людину,

І поруч бути з нею на століття.

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Але треба пам'ятати в серці твердо:

Любов не жарт, не гра.

Любов народжується у вчинках,

Росте, не в'яне на словах.

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Тому любов шукайте,

І не здавайтеся ніколи.

А раз знайшли - то бережіть,

Всі будуть щасливі тоді!"

Користувачі кинулися коментувати, не скуплячись на компліменти: "Красоточка🔥 🔥 🔥Анна Ви прекрасні😍"; "😍дуже красиво 😍 🔥 "; "❤️Мадам ви прекрасні😍; " що ще цікавого?".

Раніше ми розповідали, що Саліванчук поділилася секретом, як підняти собі настрій. За її словами, є п'ять кроків, які необхідно зробити, щоб повною мірою насолодитися весною. Зокрема, дівчина порадила зайнятися гімнастикою і масажем обличчя, відмовитися від однієї шкідливої звички, звернути увагу на брак вітамінів, вибрати собі новий парфум, а також подивитися улюблені серіали.

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