Існувала 15 років група "НеАнгели"заявила про свій розпад, і готує шанувальникам прощальний концерт

Як повідомляє Politeka.net, буквально днями в мережі з'явилася інформація про розпад групи "НеАнгели" після 15 років існування. Новину про припинення існування групи у своїх соцмережах підтвердили обидві учасниці - Слава Камінська і Вікторія Смеюха. А їх продюсер Юрій Нікітін поставив жирну крапку, зазначивши, що основною причиною розпаду стало те, що солістки Віка і Слава виросли і планують почати сольні кар'єри.

У своєму Instagram Вікторія Смеюха опублікувала кілька милих кадрів, а в підписі до них розповіла про прощальний концерт колективу. "Довгоочікувана подія! Наш сьогоднішній концерт нескінченно переносили на більш пізні дати і нарешті цей день настав! Прекрасний спосіб відволіктися від буденності, провести час з нами в неформальній обстановці. Можливо ви б хотіли здійснити мрію, побачивши групу НеАнгели наостанок, побажавши нам удачі в сольному плавання?",- написала співачка.

Треба сказати, що шанувальники дуже бурхливо відреагували на новий пост Смеюхи із заявою про останній концерт. Деякі дійсно бажають удачі артисткам в сольних проектах, інші просять прощальний тур, а ще деякі до глибини душі засмучені таким поворотом подій. "Я подумки з Вами. Порадуйте хоч відосами. Ну і чекаємо тріумфу в сольній кар'єрі", "Мені дуже шкода люблю вас, ви кращі", "Ще рік прощальних концертів", - пишуть в коментарях фото Вікі.

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