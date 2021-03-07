Відома українська зірка Злата Огневич здивувала шанувальників фотосесією, виставила ніжки, засвітивши зайве

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Злата Огневич показала свої шикарні ніжки, засвітивши зайве, і розповіла про свій світ, назвавши його прекрасним.

Співачка зробила фото в легкій чорній сукні, сидячи, і виставивши вперед свої шикарні гладенькі ніжки. Дівчина сиділа впівоберта, і її бездоганний вигляд був сповнений спокою, рішучості та гармонії.

"Часто здається, світ втратив здатність відчувати, співпереживати...., але це не так. Тільки ми вирішуємо, якою буде навколишня реальність. А значить, саме час згадати про сприйняття... Мій світ - прекрасний 💋", - написала знаменитість.

Фанати не залишили пост Злати без уваги, відгукнувшись на її слова своїми компліментами і похвалами в бік свого кумира.

"🙌 І ви прекрасні 🔥", "Краса врятує світ❤️😍 😘", "Твій світ такий як ти!!! Прекрасна😘", "Гарна❤️", "Неймовірно💚 💘", "і тільки так💖 🕊 💖 🕊 💖 🕊", "Солодашко🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", "Ви богиня!", "Це точно!", "Офігенно виглядаєш!", "Лапочка!!", "Злата, незаконно бути такою красивооой❤️Злата, ви Така кайфова ❤️❤️", "Мала ти права!", "О, так, наш світ, він прекрасний і дає всі задоволення", - написали фанати.

Раніше ми писали, що знаменитість поділилася новими атмосферними фото на своїй сторінці в Instagram. Так, Огневич вирішила показати, в якому настрої вона проводить вечір п'ятниці.

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