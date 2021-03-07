Одна з найяскравіших пар в українському шоу-бізнесі Сергій Бабкін і його дружина Сніжана викликали переполох одним фото

Як передає Politeka.net, 35-річна дружина музиканта опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому постала разом з коханим. В очі відразу ж кидається їх "непричесаний" вигляд.

Парочка з червоними обличчями і частково побілілим волоссям, ніби з просіддю, зробила селфі - таке відчуття, що вони накинули собі кілька десятків років. Сніжана при цьому посміхалася, а ось у її чоловіка був, швидше, тривожний вираз обличчя.

У підписі дівчина пояснила, що відбувається. Виявляється, вони так виглядають, тому що насилу змили грим після участі в одному з проектів (і, очевидно, ще не до кінця привели себе в порядок).

"Ох і день сьогодні був! Терміново 🚿 і 🚂 додому! Красунчики ми однак😆 після перук і тонни гриму. Всім гарного вечора! Хлопчики, готуйтеся! Завтра дівчатка повинні бути найщасливішими!!!💜 #сергейбабкин #снежанабабкина #СБ #зйомки", - повідомила Сніжана.

За лічені хвилини користувачі встигли поставити тисячі "лайків", а деякі навіть прокоментувати: "блін, а з бородою дуже круто було, ніж без🔥 🔥 😎".

Раніше ми повідомляли, Сніжана насмішила фото в ліфті. Дівчина пококетувала на камеру, чіпляючись до чоловіка. Вона сперлася на його плече, досить зухвало вип'ятивши пружні сідниці. При цьому пограла з мімікою, зобразивши щось на зразок пристрасті. Бабкін в білому халаті аж оторопів і в розгубленості подивився в камеру, витріщивши очі.

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