Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95" та "Жіночого кварталу", влаштувала запальні танці, поманивши язиком
Як передає Politeka.net, відповідне відео артистка розмістила у себе в Instagram (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
На опублікованих кадрах Нікітіна виконує запальний танець на камеру. На ній надіто чорне плаття під саме горло з фатином нагорі, яке одночасно суворе і романтичне.
Дівчина рухається під ритмічну музику, висовуючи язичок, а потім прицмокує губами. Волосся її укладені красивими хвилястими локонами, а на обличчі ледь помітний макіяж.
Фолловери, напередодні 8 березня вже почали вітати її з жіночим днем.
Ані Лорак прийшла до Кіркорова з колишнім чоловіком Муратом, світиться від щастя: "Серце у неї золоте"
Захмеліла блондинка з "Жіночого кварталу" побешкетувала, приспустивши бретельки сукні: "Суперова"
Горе в родині найбагатшої співачки України, довела до сліз своїм прощанням: "Спасибі за 13 років..."
Тіна Кароль на тлі чуток про роман з Даном Баланом зробила несподівану заяву: "Є пара..."
Трагедія підкосила Каменських, Потап робить все, що може: "Ми навіть не думаємо, що він..."
"Уф багиня🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍😍 бомба граната", " Ага ага😂танцюй поки молода! Завтра ваше свято 💯 💯 💯 🌹 ", "Ось це так красиво ❤️", пишуть в мережі.
Ми писали, що актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", здивувала сміливим ракурсом.
Так, Нікітіна, що захоплюється пол денсом (тобто танцями на жердині), вирішила потішити публіку акробатичним трюком. Дівчина, будучи в топі, вузьких шортиках і черевиках на масивному каблуці, склалася попоплам, повернувшись до камери задом.
Нагадавши, розкішна блондинка з "Кварталу 95" показала свою жіночу силу в короткому топі
А ще Politeka писала, що блондинка-красуня з "Квартал 95" Нікітіна знайшла в собі ваду, який багато псує
Також Politeka повідомляла, що красуня з "жіночого кварталу" в одному купальнику потрясла божевільним вчинком на морозі