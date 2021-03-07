Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95" та "Жіночого кварталу", влаштувала запальні танці, поманивши язиком

Як передає Politeka.net, відповідне відео артистка розмістила у себе в Instagram (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На опублікованих кадрах Нікітіна виконує запальний танець на камеру. На ній надіто чорне плаття під саме горло з фатином нагорі, яке одночасно суворе і романтичне.

Дівчина рухається під ритмічну музику, висовуючи язичок, а потім прицмокує губами. Волосся її укладені красивими хвилястими локонами, а на обличчі ледь помітний макіяж.

Фолловери, напередодні 8 березня вже почали вітати її з жіночим днем.

"Уф багиня🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍😍 бомба граната", " Ага ага😂танцюй поки молода! Завтра ваше свято 💯 💯 💯 🌹 ", "Ось це так красиво ❤️", пишуть в мережі.

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Так, Нікітіна, що захоплюється пол денсом (тобто танцями на жердині), вирішила потішити публіку акробатичним трюком. Дівчина, будучи в топі, вузьких шортиках і черевиках на масивному каблуці, склалася попоплам, повернувшись до камери задом.

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