Гімнастка Анна Різатдінова викликала ажіотаж унікальними кадрами

Як передає Politeka.net, 27-річна фаворитка хореографа Влада Ями з "Танців з зірками" опублікувала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала, як запалює разом зі співачкою Олею Поляковою (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Різатдінова, як відомо, взяла участь у новому шоу Зоряних пародій "Ліпсінк батл". Дівчина виконала хіт Полякової"Королева ночі". Її виступ став справжнім вибухом: настільки схожий і яскравий образ в "золоті", і манера рухатися.

Анна розкрила секрет небувалого успіху. Виявляється, в постановці номера їй допомагала сама Оля.

"Не увійшло в ефір @lipsyncbattle_ua 😈 те, що @polyakovamusic буде на зйомках, я абсолютно не знала. Тому була просто в шоці) @polyakovamusic дякую за круті танці і підтримаю☺ друзі, скільки Оль бачите на відео?) ",- підписала кадри гімнастка.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"спаси Христос"

"😂супер"

"Дуже талановитий виступ, від оригіналу не відрізнити! Анна - ви справжній професіонал, коли беретеся за якусь роботу, то не просто виконуєте її, а робите це з шаленою віддачею. Дуже приємно спостерігати за Вашими досягненнями! Бажаю вам тільки перемог! ❤️"

"Вогонь - як дві сестри 👍 🤗 "

Раніше ми розповідали, як Полякова похвалила "конкурентку" Різатдінову. Зірка опублікувала відео з її виступу, не стримавши емоцій: "Аня, ти була прекрасна! Дуже схоже! Для мене ти-переможниця!".

Нагадаємо, що фаворитка Влада Ями з " Танців з зірками "Різатдінова блиснула витонченою фігурою у фітнес залі:"можна загорітися".

А ще Politeka писала, що фаворитка ями з " Танців з зірками "Різатдінова в золотому боді дала фору Поляковій:"навіть краще оригіналу".

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