Гуморист Олександр Еллерт разом з сином своєї коханої Платоном приготував їй смачний сюрприз

Як повідомляє Politeka.net, обранець актриси Ксенії Мішиної на шоу "Холостячка" Олександр Еллерт, схоже, відмінно ладнає з її сином Платоном. Напередодні жіночого свята коханий красуні разом з її дитиною приготували актрисі смачний сюрприз. Про це Еллерт повідомив на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Ще й поділився зворушливою історією про свою маму і власне дитинство.

Олександр опублікував у соцмережі миле фото з Платоном, на якому вони відображені на кухні в процесі приготування тортика для Ксенії. Обидва вимазані кремом і борошном, але виглядають дуже щасливими. "Сьогодні я і Платон зрозуміли, що навіть складна готування може бути простою, якщо робити це для коханих", - зізнався коханий "холостячки".

"Так, ви, жінки, повністю виткані з любові і турботи. Будь ви мами, дружини, дочки, подруги, партнери. Так майстерно створила вас»вічність". Так чарівно ви вмієте нас любити. Сьогодні наші з Тоном мами писали нам смски в ефірі... навіть тут переживали", - написав Еллерт, перед тим розповівши дивовижну історію про свою турботливу маму.

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