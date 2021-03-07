"Нас усіх це не влаштовує"

Актриса Антоніна Паперна, старша донька артистки Ольги Сумської, не витримала і поскаржилася

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала причину свого невдоволення.

Так, закутана з ніг до голови Тоня прогулялася в заметіль, не стримуючи емоцій. Дівчина, будучи в теплому пуховику гірчичного відтінку і рожевій шапці, насилу могла відкрити очі.

"Жесть, друзі, просто жесть...", - каже на кадрах дівчина, знімаючи хуртовину, що розбушувалася. Сніг товстим шаром вкрив все навколо і продовжував йти.

"Шановна весна, чи це ти? Міняємо поведінку, нас всіх це не влаштовує", - звернулася сувора Паперна до погоди.

Нагадаємо, Тоня здобула освіту в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтва в Москві. Зараз вона продовжує жити в Росії разом зі своїм цивільним чоловіком, актором Володимиром Ягличем, і виховувати двох дітей, трирічну дочку Єву і майже однорічного сина.

Незважаючи на публічність, дівчина намагається не афішувати своє особисте життя, а тому рідко виставляє кадри з дітьми. Про пол та ім'я другого малюка ненавмисно проговорилася її мати Сумська в одному з інтерв'ю. Хлопчика назвали Данилом.

Раніше ми розповідали, як Паперна зворушила кадрами з сином. Самої дитини видно не було, а тільки його ручки і частково ніжки. Замість іграшок йому захотілося "пограти" з маминим обличчям. Крихітною долонькою той спочатку помацав мамин рот, а потім пальцем тицьнув їй в ніс.

"З першим днем весни, мам!",- підписані кадри, ніби словами малюка.

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