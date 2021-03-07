Екс-соліст гурту "Время и Стекло" Позитив, здається, налаштований на перемогу

Як передає Politeka.net, 31-річний артист опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому вразив перевтіленням (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Так, Олексій Завгородній (справжнє ім'я музиканта) вирішив взяти участь у новому шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл". Відповідаючи на виклик, Позитив скопіював американського репера Емінема. Жестикулювати, як він, і наслідувати його манеру співу, варто відзначити, у Позитива вийшло досить непогано.

В свою чергу, Олексій передав челендж колишній колезі з "Время и Стекло" Наді Дорофєєвій, а також хореографу Юлії Сахневич, з якою в парі запалював на паркеті "Танці з зірками" минулого року.

"Я приймаю #ліпсінкбатл_челендж і стаю учасником шоу. Я кидаю виклик @nadyadorofeeva і @juli_sakhnevych. До зустрічі на наймасштабнішому шоу зоряних пародій. Приєднуйтесь до #lipsyncbattle_challenge та «ліпсіть» разом з нами: пародіюйте спів зірок, встигайте за словами пісні, копіюючи міміку і жести улюблених артистів. Діліться своїми пародіями в соціальних мережах", - заявив Позитив.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Вай який крутий 😍 🔥"

"Шо у мене в стрічці робить Емінем 😍"

"Тепер доведеться дивитися❤️"

"Удачі! 🔥"

"Wowwww❤️пушееечкаааа буду дивитися🔥"

"Льоша коли вийде твоя будь-яка пісня? Зараз це важливіше ніж цей батл..."

"Клас, чекаємо Льошка 😍"

"Це буде пожежа, товариші!!"

"АХАХАХАХ це найкраща пародія😂❤"

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