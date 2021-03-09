Зірка Instagram і реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасія Покрещук з'явилася без ліфчика

Покрещук привернула увагу 255 тисяч підписників в Instagram, пише Poiteka.net. У зірки незвична зовнішність - завдяки "уколам краси" вона "накачала" собі губи й вилиці.

Анастасія вирішила показати форми без білизни в леопардовій блузі. Вона розстебнула одяг, блиснувши пишними принадами.

Зірка одягла чорні штани в паєтках. Вони були на високій посадці й підкреслили тонку талію.

Покрещук зробила макіяж з яскравими губами.

"Завжди пам'ятай, що ти п⬆️*дата😉 а якщо раптом забудеш, я тобі нагадаю😘 🌺 з 8 березня ❤ ️

❤ ️ ",- написала блогер.

За десть хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів. Люди приєдналися до привітань.

"Будьте щасливі і улюблені❤️🔥", "❤ ️ з 8 березня", " ❤ ️ ❤ ️ зі святом дівчинки🌷 🥰 🥳", "зі святом Весни", "зі святом", "тигриця🔥❤️", "🔥 🔥 🔥 зі святом, Милі дівчата",ь "Настя, зі святом!!! Нехай чоловіки о**еніют від вашої краси і подарують вам весь світ!!!👏 Ви🔥 🔥 🔥", " зі святом дорога !!😚 ", "Зі святом весни тебе, королева краси🎉 🎉 🎉 🎉", " Крихітко! Ти шикарна!!! 😍 завжди залишайся такою яскравою, незалежною і ебан**ой!!!! 🙌 🏻 люблю тебе💜 💜 💜", " і тебе зі святом! Щоб орли не падали, козли не літали, а ми при цьому залишалися най-най😘", - написали користувачі мережі.

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