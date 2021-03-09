Популярна українська співачка Злата Огневич спокусила формами в красивій сукні

Спокусниця продемонструвала шикарні вигини в різних позах, пише Politeka.net.

Варто відзначити, що Злата обожнює пограти з фантазіями своїх шанувальників, подібні кадри - це нерідкість.

Красуня в цей раз вбралася в легке плаття на тонких бретельках, яке обтягнуло струнку талію. З глибокого декольте ледь не вистрибували груди.

Гарний макіяж зі стразами на повіках завершив образ.

Зірка вигнулася на кріслі, виставивши назад пружні сідниці.

А на іншому кадрі Злата відкинулася в кріслі, злегка задерши легке плаття і оголивши стрункі ніжки.

"У кожній з нас тече Сила. Я називаю її жіночою силою. Коли ми з нею єдине ціле-відбуваються дивовижні події в житті! 🙌🏾

Дівчатка мої улюблені, ніжні і прекрасні! У своєму бажанні підкорити світ-Зберігайте себе, Живу, справжню 🤍 зі святом💋", - написала зірка.

За півгодини пост зібрав багато лайків і коментарів.

"БОГИНЯ ❤️, зі святом" ," зі святом Весни вас з 8марта!", "Зі святом🌞 💖 🌞весняного вам настрою!🌺 🌺 🌺Так прибуде з нами сила!💗 😉 😂 ", "Сьогодні найкраще свято, день життя, світлої краси! Сьогодні нехай у вас, принцеси, все виконуються мрії!!!", "Зі святом, Златочка! 🙌 А нас в місті Суми вирішив прийти привітати сніжок 🌨️️️", " ти дуже красива", "🔥 🔥 🔥 🔥сексі", "Дівчатка рулять", - написали користувачі мережі.

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