Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, заворожила ніжним образом в шубці

Красуня демонструє себе у всій красі, передає Politeka.net. Зірка позувала в білосніжній шубці, під якою, ймовірно, не було нічого.

Акторка стиснула шубу в руках, блиснувши бюстом і ніжними плечима. Акуратна зачіска, гарний макіяж з акцентом на губи - ідеально підійшли до такого сміливого образу.

На інших кадрах зірка показала свого батька, і привітала його з днем народження. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

У пості артистка привітала жінок з 8 березня, а також розповіла, що цей день в їхній родині завжди був великим святом, адже її батько відзначає день народження.

"І саме сьогодні йому виповнилося 66 років!

Така красива дата!

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Завжди в цей день всі друзі і колеги вітали не мене і маму, а нашого тата!",- розповіла зірка.

Саліванчук розповіла, що батько ніколи не забував привітати її і маму.

"З днем народження, улюблений і єдиний татусь", - написала артистка.

"А для всіх жінок, хочу сказати.

8 березня - це не жіноче свято.

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Жіноче свято - кожен ДЕНЬ!

Запам'ятайте, ви нікому нічого не винні в цьому житті. Ви повинні тільки бути щасливими. І все!",- написала Анна.

За дві години пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Із задоволенням згадую фільм "Поки станиця спить". Ах Анфіса... Яка ж Ви там пустунка.... Люблю....", "Вай яка краля", " вітаю!!😍 здоров'я!! Здоров'я!! Здоров'я!!🔥 🔥 🔥 ",- написали користувачі мережі.

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