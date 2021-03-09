Відома модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи" захопила формами в нижній білизні

Красуня демонструє вигини, які гідні заздрості, пише Politeka.net. При цьому модель без сорому з'являється в найвідвертіших нарядах.

Цього разу Брик продемонструвала, на скільки струнка надівши одну нижню білизну.

Модель красиво вигнулася, показуючи маленькі груди. Ніжний ліфчик натягнувся на формах, а акуратне мереживо надавало образу особливої делікатності.

Трусики з тонкими лямками впивалися в шкіру, Брик злегка вип'ятила пружні сідниці.

Зірка скинула з себе халатик, прикрила очі, ніби насолоджуючись сонячним світлом.

"З Днем жінок", - підписала знімок Таня.

За 15 хвилин піт зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Яка ви красива і ніжна!🔥 З 8 березня🌷 🌷", "чудова😍", " з 8 березня, дівчата❤️❤️"," зі святом", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Тетяна Брик народилася 27 листопада 1997 року. Дівчина з чотирьох років займається танцями, а з 14 років - модель.

Дівчина з'являлася в журналах L'officiel і Vogue, рекламувала бренди Pepe Jeans і Charlotte Tilbury.

Брик працювала моделлю в Малайзії. Вона активно займається спортом, і ходить в спортзал. Зараз Таня на дозвіллі займається баскетболом.

До "Супер топ-моделі по-українськи" у неї була вже успішна кар'єра.

Зірка зізналася, що була в аб'юзивних відносинах, з яких, на щастя, вийшла і продовжила займатися улюбленою справою.

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