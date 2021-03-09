Відома модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи" захопила формами в нижній білизні
Красуня демонструє вигини, які гідні заздрості, пише Politeka.net. При цьому модель без сорому з'являється в найвідвертіших нарядах.
Цього разу Брик продемонструвала, на скільки струнка надівши одну нижню білизну.
Модель красиво вигнулася, показуючи маленькі груди. Ніжний ліфчик натягнувся на формах, а акуратне мереживо надавало образу особливої делікатності.
Трусики з тонкими лямками впивалися в шкіру, Брик злегка вип'ятила пружні сідниці.
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Зірка скинула з себе халатик, прикрила очі, ніби насолоджуючись сонячним світлом.
"З Днем жінок", - підписала знімок Таня.
За 15 хвилин піт зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.
"Яка ви красива і ніжна!🔥 З 8 березня🌷 🌷", "чудова😍", " з 8 березня, дівчата❤️❤️"," зі святом", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Тетяна Брик народилася 27 листопада 1997 року. Дівчина з чотирьох років займається танцями, а з 14 років - модель.
Дівчина з'являлася в журналах L'officiel і Vogue, рекламувала бренди Pepe Jeans і Charlotte Tilbury.
Брик працювала моделлю в Малайзії. Вона активно займається спортом, і ходить в спортзал. Зараз Таня на дозвіллі займається баскетболом.
До "Супер топ-моделі по-українськи" у неї була вже успішна кар'єра.
Зірка зізналася, що була в аб'юзивних відносинах, з яких, на щастя, вийшла і продовжила займатися улюбленою справою.
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