Популярна актриса і телеведуча Лілія Ребрик здивувала кардинальними змінами, показавши, як виглядала 20 років тому

Як передає Politeka.net, відома артистка Лілія Ребрик в сторіс Instagram відповіла на питання з рубрики " питайте!"

Актриса і телеведуча на телеканалі Україна "Ранок з Україною" відповіла на питання, чи хотіла вона повернути свій натуральний колір волосся.

Тоді дівчина вирішила, що найкращою відповіддю буде демонстрація "було і стало", вона розмістила два фото з різницею в 20 років.

На архівному знімку Лілія написала " 2000 рік, Мій рідний колір волосся. Як краще? Вибирати"

Звичайно ж у порівнянні з сірою мишкою-брюнеткою, ефектна блондинка Ліля сподобалася фанатам набагато більше. Однак крім Лілі ніхто не знає, за кого віддали свій голос більшість шанувальників Лілі, адже в сторіс немає можливості публічно коментувати фото-відео.

Також в сторіс Лілія зізнається, що освітлила волосся спеціально для кіно. На питання, Чи не хотіла вона зіграти роль стерви, Лілія відповідає:

"Коли я була брюнеткою, мене хотіли освітлити, так би мовити "оліричити", саме для кіно. Так я поступово стала блондинкою. І граю в основному стерв", - написала Лілія.

Нагадаємо, що під кінець зими підхопила коронавірус і змушена була піти на самоізоляцію. І після деякої паузи в соцмережах, вона повернулася до своїх фоловерів і поділилася новинами. Лілія Ребрик зізналася, як живе зараз під замком.

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