Українська співачка Настя Каменських засвітила інтер'єр свого будинку в новому відео

Зірка з'явилася в стильному образі, показавши чим займається вдома, повідомляє Politeka.net. Так, Настя була в рожевій футболці і джинсових шортах. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

Красуня зробила макіяж з акцентом на очі й красиво поклала волосся. Настя вразила красою, займаючись домашніми справами. Артистка гладила, застелила ліжко, а також позувала в гардеробі, підбираючи вбрання та аксесуари. На тлі грала пісня "Девочки рулят".

Всім цим зірка займалася у власному будинку, засвітивши весь інтер'єр. Відомо, що Каменських разом з чоловіком Потапом живуть в двоповерховому особняку в одному з елітних селищ під Києвом. Сусідами подружжя стали інші зіркові чоловік та дружина - телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча. За сумісництвом обидві пари також куми - Потап хрестив сина Горбунова, Івана.

Повертаючись до посту Каменських - вона привітала жінок з 8 березня, побажавши їм всього хорошого.

"Ми завжди можемо бути самою собою, вибирати будь-яку професію або покликання, відчувати будь-які емоції. Ми різні! І в цьому і є наша суперсила!",- зазначила зірка.

За півгодини кадри зібрали понад 50 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Зі святом", " правильні слова ❤️", " дівчатка рулять, згодна🔥❤️🙌", " з часом ти так приємно рухатися починаєш. Дуже красива зі святом" ," за тебе калим Віддам, душу дияволу продам! Нехай бушує в серці кров, мені потрібна твоя любов. ❤️".

Нагадаємо, Каменських здивувала спільним відео із зіркою" Скаженого весілля 3 "Анною Трінчер:"дівчатка рулять".

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