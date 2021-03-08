Колишня солістка ВІА Гри і переможниця "Танців з зірками", Санта Дімопулос, продемонструвала шикарні форми в червоному купальнику

Відома артистка вражає красою в різних образах, повідомляє Politeka.net. Фігура артистки просто ідеальна, адже після пологів їй вдалося позбутися від зайвих кілограмів.

Таким пружним тілом - гріх не похвалитися. Цього разу артистка вирішила показати, як виглядає в купальнику. Санта розмістила знімок, зроблений на березі. Вона лягла на найчистіший пісок, в цей час її накрила легка хвиля.

Красуня закрила очі і посміхнулася, насолоджуючись погодою.

Дімопулос розпустила довге мокре волосся, трохи забруднившись в піску.

У пості зірка привітала жінок з 8 березня.

"...Хочу сьогодні обійняти кожну дівчинку", - написала артистка.

У пості зірка побажала бути сильними, вбиратися, їсти солодке і не повніти, нічим не хворіти, бути вільною у виборі, отримувати квіти без приводу, любити себе та інше.

"З нашим днем, малятка! ❤ ️ ",- закінчила зірка.

За півгодини пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів:

"Це найкраще привітання! 😊 👍 🏻 ❤ ️ 🌸 ", "Мега круте привітання 💋 💋 💋 з 8 березня, Санточка🌷 💋 🥂", " з 8 березня! Які золоті слова ❤️

🌷 🌷 🌷 ", "Спасибі велике і вас зі святом🔥 😍"," зі святом, Санта❤️❤️", " Хай буде так 🙌 дякую❤️", " як красиво. Зі святом!🤗 💐 ", "Ну яка ти апетитна😍 🔥", " кращий пост! Дякую ♥️зі святом, прекрасна, Санта! ♥️☀️🌷", "уУ саме серце".

Нагадаємо, Санта Дімопулос з "Танців з зірками" подражнила ананасиками поруч з подружкою: гарячі кадри.

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