Син хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, 42-річний танцюрист Грег показав будинок, в якому жив у Києві

Нещодавно Грег, який зараз живе і працює в США, прилетів до Києва, щоб відвідати батька. Як відомо, Григорій Чапкіс раніше потрапив до реанімації з ускладненнями після пневмонії, але зараз його вже виписали.

Грег вже відвідав батька, а тепер вирішив показати фоловерам, де він ріс.

"Це мій старий будинок. До того, як я переїхав до США я жив тут на четвертому поверсі... це безумство... це майже традиція, кожен раз, коли я приїжджаю до Києва, я зупиняюся тут подивитися і усвідомити, як далеко я зайшов», - розповів танцюрист.

Для контрасту він показав авто, на якому приїхав до будинку. Це виявився лексус з номерами "Chapkis".

Зараз 91-річний Григорій Чапкіс проживає в двокімнатній квартирі на Нивках зі своєю 38-річною дружиною Мілою. В апартаментах є панорамний балкон, кабінет, зал і спальня, а також спеціальне місце для сценічних костюмів хореографа.

Грег Чапкіс народився в 1979 році. Він-син Григорія Чапкіса від другого шлюбу. Чапкіс-старший одружився на матері Грега, Наталії в 1980 році. Зараз вона проживає в Сан-Франциско.

Вже давно проживає в США і Грег. У Сан-Франциско він відкрив свою школу танців Chapkis Dance. Відзначимо, на відміну від батька Грег віддав перевагу хіп-хопу. У розвитку школи йому допомагає дружина Ембер.

Пара разом 20 років, вісім з яких – у шлюбі. У подружжя є два сини-12-річний Микола і 5-річний Максим.

Нагадаємо, кадри з измучпісля реанімації Григорієм Чапкісом злили в мережу, що з ним зараз: "дуже сумно"

Як повідомляла Politeka, син Чапкіса з " Танців з зірками "перевершив батька в запальному танці:" The Best…"

Також Politeka писала, що син Чапкіса з "Танців з зірками" показав зворушливі моменти, пережиті з батьком: "Тату, люблю тебе…»