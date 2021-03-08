Співачка Оля Полякова здивувала незвичайним перевтіленням

Як передає Politeka.net, 37-річна артистка опублікувала нові кадри в сторіс свого Instagram.

Співачка перетворилася на жінку-кішку, але зовсім не таку як у фільмі про персонажа DC Comics.

Полякова застосувала фільтр, який спотворив її зовнішність практично до невпізнання. Артистка записала коротке відео в жовтій куртці і шапці, при цьому її очі стали такого ж кольору. Але саме незвичайне навіть не це. Зіниці артистки стали вузькими і вертикальними, точно, як у кішок.

Полякова пильно подивилася в кадр, а потім несподівано видала гучне «Мяу». Після такого дійсно можна було злякатися.

Відзначимо, Полякова нещодавно завела аккаунт в TikTok, але у неї вже більше 300 тисяч передплатників. Зірка епатує публіку оригінальними витівками, і зовсім не боїться здатися смішною.

На одному зі свіжих відео Полякова в еффектном червоній сукні пустилася в танок, активно жестикулюючи руками і ляскаючи в такт музиці. У якийсь момент Оля повернулася до камери спиною, енергійно повернувши сідницями.

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