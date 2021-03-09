Українська рок-виконавиця Юлія Саніна, солістка гурту The Hardkiss та фіналістка шоу "Танці з зірками", підкорила образом у відвертій сукні
Артистка постала у фіолетовій сукні з пікантними вирізами й декольте, повідомляє Politeka.net. Форми зірки просто вражали і приковували до себе погляд.
Груди без білизни зробили образ більш спокусливим, а вирізи оголили види на тонку талію, трохи показавши пружний животик.
Зірка розпустила довге волосся, яке акуратною хвилею лягло набік.
Стильні блискучі прикраси завершили образ. Як і макіяж з акцентом на губи.
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"Зі святом✨ Дівчата, ви - моє натхнення. Ваші історії в наших піснях. Нехай вони будуть щасливими💋", - написала Саніна.
За чотири години пост зібрав понад 15 тисяч лайків і багато коментарів.
"Чарівна 🙌", " Юлечка, ви наша квіточка! З кожною весною - така різна і прекрасна! 🌷️ Зі Святом! 💋 ", "Нехай весна буде в серці кожен день, без прив'язки до календаря!🤍 ", "Зі святом, Юль! 🤍 ", "О ні, тільки не це формулювання...", "Ні. Тільки не Юля...", "Шикарна дівчина)))", "наша квіточка, зі святом❤️", "ви дуже красива 🔥 😍 зі святом!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "А ви наша велика і ні з ким не порівнянна квіточка від якої ми надихаємося ми любимо вас безмірно за ваше старання в музиці кар'єрі і за все, що ви робите з 8 березня", "неймовірно шикарна!❤️ зі святом 🌸", - написали користувачі мережі.
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