Телеведуча Лідія Таран поділилася одкровенням про свою родину

Як передає Politeka.net, 43-річна зірка телеканалу "1+1" опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram фото з букетом троянд.

«Уранці двері відкрив - а там - квіти з доставкою☺ В моїй родині ніколи не святкували 8 березня... з ідеологічних міркувань... але і квіти в моїй родині дарували дуже рідко... з невідомо яких міркувань.. починати день з букетом, тільки тому що дівчинка і цього варта - можна щодня, не лише сьогодні😉 та і інші прояви любові теж добре! Бо жінка - вона ж про любов, тому дівчата - всім❤ і хай ті букети не закінчуються», - написала вона.

Слова Лідії Таран припали до душі користувачам мережі. В коментарях до її посту телеведучу активно вітають зі святом.

«Зі святом, Лідо❤️! Нехай кожного дня Ваші двері підпирають величезні квіткові букети», «Лідія зі святом Вас !!! Гарна завжди», «Ліда, зі святом Вас весни!. Ви чарівна», «Чудово сказано! Квіти і жінка мають бути завжди разом! Вітаю зі святом весни! Щоб вона була в душі і в серці у будь-яку пору року!», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Лідія Таран підхопила коронавірус, тому зараз лікується вдома.

Нагадаємо, Лідія Таран, Алла Мазур, Марічка Падалко та інші зірки "1+1" вразили зовнішністю поза ефіром: "Фото просто заворожують"

Як повідомляла Politeka, зірка "1+1" Лідія Таран повідомила про сумні наслідки перенесеного коронавірусу: "відчуваю лише..."

Також Politeka писала, що Марічка Падалко вразила образом фатальної красуні в шкірі і "пір'їнках": "Прямо Марлен Дітріх"