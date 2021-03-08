Популярна актриса і зірка "Квартал 95" Ірина Сопонару постала в чудовому міні-сукні

Зірка присіла на коліна, демонструючи ідеальні ніжки, повідомляє Politeka.net.

Варто відзначити, що блондинка давно полюбилася глядачам, а на її сторінку в Instagram зараз підписані 382 тисячі осіб, від яких вона регулярно отримує багато компліментів.

На новому знімку Ірина позувала в бузковій сукні, яка сяяла стразами. Нескромне декольте притягувало погляд, адже з нього виставився бюст, ймовірно, без білизни.

Довгі сережки стали відмінним доповненням до образу.

Модель розпустила довге волосся, яке розвіював вітер. Красиві очі "кварталівки" підкреслив макіяж.

"Бережіть жінок💎", - написала Сопонару.

За 40 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Іруся зі святом😍😍😍😍😍😍😍😍", "Іруська, ти чарівна, як вітру подих !!! Ну гарна❤️. Зі святом тебе, дівчинка💐 😃", "вау яка", "Ай Вай))❤️", "зі святом!!! Всього Найкращого!!! 🔥 💐 ", "Зірка!", "Неймовірна красуня і дуже талановита актриса", "як в кіно Бережіть жінок", "як завжди шикарна", " чарівниця, з 8м березня! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Королева ♥️", " зі святом! Іринка ви чарівні", ""красуня", " бажаю, щоб на обличчі завжди сяяла посмішка, нехай життя буде щедра на подарунки. У самий жіночий день року бажаю простого жіночого щастя і здоров'я. Зі святом))))". - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Підхмелена блондинка з " жіночого кварталу "побешкетувала, приспустивши бретельки сукні:"суперова".

Як повідомляла Politeka, Шалена блондинка з " Квартал 95 "схвилювала оголеними плічками:"досконалість у всьому".

Також Politeka писала, Заводна блондинка з " жіночого кварталу "похвалилася пластикою і зняла все на відео:"Вау, так чуттєво".