Відома актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала себе у святковому образі
На фото Лера була в чорній прозорій сукні, босоніжках і зелених колготах. Наряд був прозорим, при цьому приховавши найпікантніші місця. Красуня крокувала вперед, демонструючи бездоганну зовнішність. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Жінки-це крокувати в зелених колготках на зустріч пригодам. Зі святом ! З 8 березня, мої кішечки", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 500 лайків і написали коментарі:
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"Ееее, ну дуже красива. Зі святом тебе, Лерчик", "Богиня, з 8 березня", "Лерка, тебе теж з 8 березня", "Норма, красива, зі святом".
Ми писали, що актриса Лера Товстолес з "жіночого кварталу" роздражнила пікантною фотосесією.
25-річна красуня опублікувала серію нових знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в практично голому вигляді.
Гаряча Лера позувала в кремовому корсеті, чорних панчохах-сіточці і на високих підборах.
Довгонога зірка вразила чуттєвими позами, змусивши чоловіків ковтати слинки.
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