Відома актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала себе у святковому образі

На фото Лера була в чорній прозорій сукні, босоніжках і зелених колготах. Наряд був прозорим, при цьому приховавши найпікантніші місця. Красуня крокувала вперед, демонструючи бездоганну зовнішність. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Жінки-це крокувати в зелених колготках на зустріч пригодам. Зі святом ! З 8 березня, мої кішечки", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 500 лайків і написали коментарі:

"Ееее, ну дуже красива. Зі святом тебе, Лерчик", "Богиня, з 8 березня", "Лерка, тебе теж з 8 березня", "Норма, красива, зі святом".

Ми писали, що актриса Лера Товстолес з "жіночого кварталу" роздражнила пікантною фотосесією.

25-річна красуня опублікувала серію нових знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в практично голому вигляді.

Гаряча Лера позувала в кремовому корсеті, чорних панчохах-сіточці і на високих підборах.

Довгонога зірка вразила чуттєвими позами, змусивши чоловіків ковтати слинки.

Нагадаємо, блондинка з "жіночого кварталу" показала самий " сік " в зухвалому костюмі

А ще Politeka писала, що блондинка з "жіночого кварталу" влаштувала любовні ігри з Анною Трінчер

Також Politeka повідомляла, що фігуриста блондинка з "жіночого кварталу" розкрила секрет пружних сідниць



