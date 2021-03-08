Співачка Тіна Кароль показала спокусливе відео
Як передає Politeka.net, свіжими кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Тіна Кароль ще 19 грудня представила свій аромат, ставши першою українською зіркою, яка створила парфум свого імені.
"Я хотіла створити аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата одягнені в цей парфум подобалися б своїм другим половинкам. Знаю, як створювати пісні, а духи ― це мелодія нашої душі", - заявила співачка в одному з інтерв'ю.
У своїх сторіс співачка черговий раз продемонструвала кадри з реклами продукту.
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На опублікованих кадрах, Кароль постала в спокусливій сукні, яка просто ідеально підкреслювала її об'ємні форми.
Тіна грайливо позувала на камеру, вигинаючись в такт музиці.
Раніше ми розповідали, то співачка записала Селфі-відео, блиснувши бюстом у відвертому декольте. Тіна одягла чорне плаття, яке трималося на її грудях. Співачка піднесла камеру ближче, відобразивши спокусливі обсяги у всій красі.
Нагадаємо, що казково красива Кароль зізналася, що знайшла щастя: «це реально подарунок небес».
Також Politeka писала, що Тіна Кароль в шкіряних ботфортах ошелешила вульгарною витівкою на камеру.