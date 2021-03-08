Переможниця шоу "Холостяк-10" з Максом Михайлюком Даша Ульянова захопила пристрасним фото

Як передає Politeka.net, 24-річна красуня опублікувала свіжий знімок на своїй сторінці в Instagram.

Ульянова позувала з ефектним макіяжем з акцкнетом на очі, її довге волосся уклали пишними кучерями. На шиї дівчини красувалися золоті досить масивні ланцюги. А глибоке декольте легкої сукні на тонкі бретелях відкривало пишні груди. Схоже, що ліфчика під таке вбрання дівчина не одягала.

Дівчина піднесла одну руку до обличчя, злегка закинула голову і відкрила рот.

Ульянова не забула про 8 березня і вирішила привітати своїх передплатниць.

«У цей день я хочу вам побажати перш за все вибирати себе: удосконалювати, приймати і, звичайно ж, любити. Я хочу, щоб ви не боялися закривати двері в минуле, адже в майбутньому нас чекає стільки всього прекрасного і дивного ! Слухайте своє серце, і це не просто слова... воно завжди підкаже і направить вас на вірний шлях. Я щиро вам бажаю любити, бути коханими кожен Божий день, адже тільки ми знаємо, як цього потребуємо ..❤Обіймаю кожну з вас! Зі святом, милі», - написала вона.

Раніше Ульянова блиснула формами в пікантній весняній фотосесії. Даша обв'язала своє тіло мотузками, закріпивши квіти.

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