Дружина популярного співака Діми Монатіка (MONATIK), Ірина, блиснула весняним образом

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку дружини українського артиста в соцмережі.

Ірина Монатік позувала в блузі з білими мереживними і зеленими атласними вставками.

Дружина співака завдала легкий макіяж і зробила укладку. В руках вона тримала букети ніжно-рожевих тюльпанів, і з посмішкою дивилася на них, ймовірно, так її привітали з 8 березня.

Ірина Монатік зізналася, що дуже любить цей день, привітала всіх жінок і розповіла, чим цей день особливий особисто для неї.

"Дуже сильно люблю цей день! 8 березня ☀свято жінок💐, весни і день народження улюбленого тата 🌸 💕от так щасливчик", - написала вона.

Користувачі Мережі захоплюються Іриною і вітають її з подвійним святкуванням.

"Щаслива за вашу сім'ю! Дивлюся і захоплююся! Монатік любов з першої пісні і вже багато років іскра в мені його горить 🔥! А Ірина натхненниця і спасибі велике Вам за творчість Діми! Любові вам до 100 років! Люблю вас дуже", "Ухти! З іменинником! І звичайно ж зі святом весни тебе", "яка ж ти прекрасна💚 💚 💚 імениннику здоров'я і щастя!!! Ура папуле", "вітаємо від щирого серця! Здоров'я, любові, удачі, щастя неземного", "зі святом Вас, прекрасна Ірина 🌷щиро вами захоплююся - приклад жіночої краси ❤️Будьте Будьте щасливі" - пишуть в коментарях.

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