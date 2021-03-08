Відома співачка Ані Лорак, яка живе і будувати кар'єру в Росії, показала себе в свіжому образі

На фото Лорак була в чорному вбранні з великим декольте і без білизни. Співачка посміхалася, а навколо себе додала ефект пелюсток, які навколо літали і додавали образу ніжності. Красуня посміхалася і хвалилася бездоганною фігурою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дорогі дівчатка! Милі, добрі, люблячі і талановиті.

Зі святом Весни вас!

Ви-Квіти цього життя. Нехай пелюстками троянд стелиться ваша дорога", - написала зірка.

Фанати подивилися майже 300 тисяч лайків і написали коментарі:

"8 березня це не свято весни, а жіночої солідарності", " ніжна, мила, прекрасна!Неперевершена і незрівнянна !Королева !І Вас зі святом, моя улюблена Кароліна! Нехай хороше трапиться. Вам радості, любові,тепла, щоб душа завжди цвіла!", "Ого, занадто шикарна. І Вас зі святом , будьте щасливі !", "Кароліна, зі святом! Всього самого доброго і світлого".

Ми писали, що відома співачка Ані Лорак з'явилася на людях в компанії колишнього чоловіка Мурата Налчаджіоглу.

На опублікованих кадрах ані і Мурат посміхалися і фотографувалися, йдучи під ручку сходами.

Схоже, після скандального розлучення знаменитостям все ж вдалося налагодити відносини.

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