Відома співачка Ані Лорак, яка живе і будувати кар'єру в Росії, показала себе в свіжому образі
На фото Лорак була в чорному вбранні з великим декольте і без білизни. Співачка посміхалася, а навколо себе додала ефект пелюсток, які навколо літали і додавали образу ніжності. Красуня посміхалася і хвалилася бездоганною фігурою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Дорогі дівчатка! Милі, добрі, люблячі і талановиті.
Зі святом Весни вас!
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Ви-Квіти цього життя. Нехай пелюстками троянд стелиться ваша дорога", - написала зірка.
Фанати подивилися майже 300 тисяч лайків і написали коментарі:
"8 березня це не свято весни, а жіночої солідарності", " ніжна, мила, прекрасна!Неперевершена і незрівнянна !Королева !І Вас зі святом, моя улюблена Кароліна! Нехай хороше трапиться. Вам радості, любові,тепла, щоб душа завжди цвіла!", "Ого, занадто шикарна. І Вас зі святом , будьте щасливі !", "Кароліна, зі святом! Всього самого доброго і світлого".
Ми писали, що відома співачка Ані Лорак з'явилася на людях в компанії колишнього чоловіка Мурата Налчаджіоглу.
На опублікованих кадрах ані і Мурат посміхалися і фотографувалися, йдучи під ручку сходами.
Схоже, після скандального розлучення знаменитостям все ж вдалося налагодити відносини.
Нагадаємо, Лорак покрутила сідницями в тісному комбінезоні, вразивши вигинами
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