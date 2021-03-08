Ольга Сумська вирушила грати до Вінниці разом зі своїм чоловіком Віталієм привітали українців зі святом

Як передає Politeka.net, у своїй сторіс в Instagram актриса привітала милих дам з днем 8 березня. І зізналася, як творчо приготувалися святкувати жіноче свято

Друзі! Сьогодні 8 березня, ми святкуємо творчо і натхненно, граємо у Вінниці сублімацію любові», - розповіла актриса.

В цей час Віталій виглянув і показав жестом, що все окей, піднявши палець вгору з серйозним виглядом.

Ольга розповіла, що вистава відбудеться о 20:00, актриса використовувала фільтр, щоб приховати задній план. На відео Ольга була одягнена в рожеве Худі та чорну куртку. По всій видимості в автобусі не так вже й жарко, раз знаменитість так закуталася.

Втім, навіть у такому вигляді виглядала зірка чарівно. Відомо, що Сумська виглядає значно молодше своїх років, вона продовжує зачаровувати та розбурхувати серця чоловіків.

нещодавно Сумська хвалилася помолоділим обличчям, вона заявила, що можна все робити вдома - і ліфтинг, і маски з білком і жовтком, і обгортання, і трави для волосся. "У мене все це є вдома. Просто я уважна до себе. Я про себе не забуваю, навіть при тому шаленому ритмі, в якому я працюю", - заявила знаменитість.

Нагадаємо, що дочка Сумської, незадоволена життям в Росії, здивувала несподіваним зверненням: "Жесть, друзі..."

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