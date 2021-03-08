Відома співачка MARUV показала себе, привітавши всіх дівчат зі святом

Анна Корсун, так звуть дівчину, стояла перед камерою в наряді на мотузочках. Волосся було у дівчини кучеряве, а образ співачка доповнила яскравим мейкапом. Артистка стояла близько до камери, знімаючи себе крупним планом. Анна привітала дівчат з свят, побажавши їм бути самими класними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З 8 березня", - написала зірка під публікацією.

Фанати подивилися ролик більше 40 тисяч разів і написали компліменти:

"Ганнуся з 8 березня красоточка. Щастя, здоров'я та успіхів. Ти найдорожче що у нас є", " Ти така красуня!", "Боже, кака краса"," яка ти красива, зі святом", " ось вона натуральна краса!", "Яка красива, цвіте квіточка з кожним днем", "яка солодка", " зі святом! Щастя і любові", "найкраще ефектне відео Maruv в березні", "спасибі, кішечка))", "яка ж красива".

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У новому відео на своїй сторінці в Тікток MARUV знову постала в образі впевненої в собі підкорительки жіночих сердець. Так, на відео співачка сидить перед камерою в розкутому вбранні.

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