Відома співачка MARUV показала себе, привітавши всіх дівчат зі святом
Анна Корсун, так звуть дівчину, стояла перед камерою в наряді на мотузочках. Волосся було у дівчини кучеряве, а образ співачка доповнила яскравим мейкапом. Артистка стояла близько до камери, знімаючи себе крупним планом. Анна привітала дівчат з свят, побажавши їм бути самими класними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"З 8 березня", - написала зірка під публікацією.
Фанати подивилися ролик більше 40 тисяч разів і написали компліменти:
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Трагічна загибель відомого олігарха, з'явилася реакція президента і подробиці: "Велика втрата..."
Підопічна Потапа Мішель Андраде вразила новими експериментами із зовнішністю: "Схожа на..."
Українці розкрили, хто ховається в костюмі Дракона на шоу "Маска", показове відео: "100%..."
Після виступу Мішиної і Еллерта глядачі освистали шоу "Ліпсінк батл": "Зовсім деградація…"
"Ганнуся з 8 березня красоточка. Щастя, здоров'я та успіхів. Ти найдорожче що у нас є", " Ти така красуня!", "Боже, кака краса"," яка ти красива, зі святом", " ось вона натуральна краса!", "Яка красива, цвіте квіточка з кожним днем", "яка солодка", " зі святом! Щастя і любові", "найкраще ефектне відео Maruv в березні", "спасибі, кішечка))", "яка ж красива".
Ми писали, що скандальна українська співачка MARUV знайшла спосіб здивувати шанувальників новим епатажним образом в компанії спокусливих красунь.
У новому відео на своїй сторінці в Тікток MARUV знову постала в образі впевненої в собі підкорительки жіночих сердець. Так, на відео співачка сидить перед камерою в розкутому вбранні.
Нагадаємо, зухвала MARUV в чорному латексі зустріла весну на повну котушку
Також Politeka писала, що MARUV в латексі і з батогом показала вершину пристрасті, кадри заборонених насолод
А ще Politeka повідомляла, що скандальна MARUV побешкетувала на підлозі з подружкою, знявши все на камеру