Новий герой худорлявий і запальний Вовк в наступному випуску шоу "Маска" зачарує шармом Олю Полякову і Каменських, і змусить детективів Дзідзьо і Винника нервово дихати

Як передає Politeka.net, в пабліку в Instagram присвяченому шоу "Маска" стали відомі подробиці суботнього виступу. Новим героєм стане Вовк.

Новий герой шоу-вовк, він розбурхав ведучих, Оля Полякова відразу зазначила що вовк дуже "с*ксі". Вовк заспівав хіт неймовірно популярної групи MUSE.

Він зацікавив детективів, але шанувальники відразу вирішили, що вовк це не хто інший, як Макс Барських. Практично в один голос всі коментатори заявили, що це Барських.

Лише у деяких виник сумнів, і вони висловили думку, що це може бути взагалі жінка.

"Вовк це панських? Ну вже дуже манери схожі", "Маша Єфросініна", "Це 💯 Макс Барських 🔥", "Шоу просто клас!!! 😘😘😘😘😘👏👏👏", "Макс Барських (його фігура і стійка)", "А може і не Барських, просто нас хочуть ввести в оману. Всі подумають, що Барських, а там взагалі жінка😂", "А можливо вовк це Маша Єфросиніна.Худенька і висока", "Навряд чи Макс Барських прийде на шоу Маска. Там учасниця в масці вовка буде!",- висловили думку заінтриговані глядачі.

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