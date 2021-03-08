Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в блискучому образі

На фото Анастасія здалася в короткій чорній сукні з великим декольте і без білизни. Наряд у дівчини блищав, додаючи ще більшої ефектності. Кумейко вигнулася, демонструючи свої розкішні вигини, сидячи на сходинках. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили 800 лайків і написали коментарі:

"Зі святом", " як завжди Краса. Зі святом", "зі святом, чарівна жінка" ," зі святом Вас Анастасія", "зі святом весни, красуня"," вітаю зі святом весни", " зі святом!Бажаю багато любові і краси!", "Збираєшся на чоловічий стриптиз?".

Ми писали, що українська Dj і колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася розкішною фігурою на відпочинку.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кумейко позує в червоному вбранні з декольте, ефектно демонструючи пишні форми у всій красі. Знаменитість піднімає телефон на камеру, показуючи ідеальний вигляд ззаду, а також свою розкішну посмішку.

Однак, шанувальники Кумейко не могли що-небудь сказати, адже кадрами красуня поділилася у себе в сторіс.

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