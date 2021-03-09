Учасник 11-го сезону шоу "Голос країни" Микита Ломакін, який прославився після участі в "Х-факторі" на свій штиб привітав дівчат з Міжнародним жіночим днем

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram хлопець опублікував фото в майці та капелюсі, яке демонструє красиве накачане тіло співака. Капелюх насунутий на очі, голова опущена, образ вийшов дуже чарівний і привабливий.

Микита на фото стоїть в пів оберту. Видно його м'язисті руки і тіло покрите тату. Неголений, з відкритими губами, Микита створює образ справжнього ковбоя і мачо. У пості Микита креативно привітав усіх дівчаток з Днем 8 березня.

"Зі святом вас дівчата! Скажу чесно, світ без вас уявити складно... просто на секунду включіть фантазію 😞 це був би кошмар... не хотів би опинитися у світі, де немає жодної дівчини, тим більше якщо на мені цей одяг 🙄. Прошу вас 🙏 будьте щасливі! Сяйте! А ми зробимо все, щоб бачити вас такими завжди 🥀 🖤", - написав співак.

Шанувальниці ледь не завищали, від побаченого напевно більше ніж від прочитаного, і написали Микиті безліч коментарів з вдячністю.

"Вау, тут без слів 💞", "Спасибі🛸", "Аоаоа, спасибі дорогий😍 🤤", "Дякую Сонечко ❤ ️😍 фоточка бомба🔥 🔥 🔥","Мамин ковбой","Спасибі, велике за привітання)😊😊😊😍😍😍😘😘😘❤❤❤💞💞💞", "Привітання вогонь🔥 як і Ломакін Нікіта 🔥 🔥 🔥 ", "дякую велике", - відгукнулися дівчата в коментарях.

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